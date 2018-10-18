5. kattan düşüş anı kameralara yansıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kızın düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Şeyhsinan Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen M.A. (14) henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki evlerinin penceresinden kaldırıma düştü.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmak istenen M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızın düşme anı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenli kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.