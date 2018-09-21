İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5. kattan yola düşen beton sıvalar korkuttu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir binanın duvarından kopan beton sıva parçalarının yola düşmesi vatandaşları korkuttu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir binanın duvarından kopan beton sıva parçalarının yola düşmesi vatandaşları korkuttu.


Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinin en işlek caddesinde meydana geldi. Bir binanın 5. katından kopan beton sıva parçaları, başka bir evin çatısına çarparak yola düştü. Olayda, yaralanan olmaması sevindirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri, tehlike arz eden alana güvenlik şeridi çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.