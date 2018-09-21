5. kattan yola düşen beton sıvalar korkuttu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir binanın duvarından kopan beton sıva parçalarının yola düşmesi vatandaşları korkuttu.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinin en işlek caddesinde meydana geldi. Bir binanın 5. katından kopan beton sıva parçaları, başka bir evin çatısına çarparak yola düştü. Olayda, yaralanan olmaması sevindirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri, tehlike arz eden alana güvenlik şeridi çekti.