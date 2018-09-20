5 malzemeyi bir araya getirdi ürün yetiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden topraksız tarım uygulamaları ile ilgilenen bir kişi, 5 ayrı ürünü bir araya getirerek topraksız tarım malzemesi ortaya çıkardı. Beşi bir yerde adı verilen bu ürünle dileyen herkes ister balkonunda isterse de terasında dilediği ürünü yetiştirebilecek.

Çorlu'da ikamet eden ve artık insanların şehirlerde ve büyük yerleşim yerlerinde her zaman tarımla uğraşmanın özlemini çektiklerini kaydeden Turhan Engin kendisinin de bu özlemden hareketle topraksız tarım uygulamaları ile ilgilenmeye başladığını söyledi.

Şimdi topraksız tarım denilen yöntemle insanlar artık balkonlarında kendi ihtiyaçları olan sebzeleri meyveleri yetiştirebiliyorlar diyen Engin, “Ben de bu konuda yıllarca değişik çalışmalar yaptım ve topraksız tarım da kullanılan adını beşi bir yerde koyduğum beş malzemenin karışımından oluşan bir topraksız tarım agregatı keşf ettim. Bu malzemeler kokopit, perlit, torf, ponzataşı ve vermikülitten oluşuyor. Belirli bir formüle göre su ilavesi ile bunları karıştırdığımız zaman beşi bir yerde olarak adlandırdığımız agregatı elde etmiş oluyoruz. Bu beş ürünün her biriyle de ayrı ayrı bitki yetiştirmek mümkün ama şöyle bir problem açığa çıkıyor. Tek tek kullandığınızda kokopiti, torfu ya da perliti bunların kullanım ömrü çok kısa oluyor. Bir yıl bilemediniz iki yılda bu malzemeyi atmak zorunda kalıyorsunuz. Oysa ki beşi bir yerde içinde bağlayıcı ve tutucu malzemeler olduğu için 4 ila 6 yıl arasında kullanım ömrü olan bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Turhan Engin ayrıca, “Evinizin balkonunda terasınızda, apartmanların ortak alanlarında bahçelerinizde bu gibi uygulamalar yapabilirsiniz isterseniz bir metrekarelik bir saksı isterseniz yüz metrekarelik sera da olabilir. Toprağa göre çok daha hafif ve steril bir malzeme aynı zamanda piyasada bahçe toprağı adıyla satılan hazır topraklar gibi bir yıllık iki yıllık bir kullanım ömrüne sahip değil. Bunun ekonomik kullanım ömrü 4 yıl maksimum kullanım ömrü de 6 yıl olarak belirlenmiş vaziyette” diye konuştu.