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543 personelle dev tatbikat

Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı 26 hizmet grubu ile ana ve destek çözüm ortağı kurumların katılımıyla, afet ve acil durumlara yönelik işbirliği koordinasyonu geliştirmek ve hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, 543 personelle "TAMP-Tekirdağ İntikal ve Toplanma Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı 26 hizmet grubu ile ana ve destek çözüm ortağı kurumların katılımıyla, afet ve acil durumlara yönelik işbirliği koordinasyonu geliştirmek ve hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, 543 personelle "TAMP-Tekirdağ İntikal ve Toplanma Tatbikatı" gerçekleştirildi.


26 hizmet grubunun ana ve destek çözüm ortaklarının toplanma alanlarına intikal etmesiyle başlayan tatbikat, Tekirdağ İl Afet Müdahale Planında görev verilen farklı kurum ve kuruluşlardan toplam 543 personelin katılımıyla icra edildi.


Tatbikatta 26 hizmet grubu, senaryoya uygun olarak Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden verilen farklı görevleri yerine getirdi. Yapılan çalışmalar İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına farklı saatlerde raporlandı.


Her hizmet grubu tarafından, tatbikata katılan Destek Çözüm Ortaklarına hizmet grubu planı, AYDES sistemi ve tatbikatla ilgili genel bilgilendirmeler yapıldı.


Tatbikatın son aşamasında hizmet grubu yöneticileri İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikal ederek, sonuç ve değerlendirme raporlarını sundu. Yapılan değerlendirme toplantısı sonucuna göre, son durum raporunun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilmesiyle "TAMP-Tekirdağ İntikal ve Toplanma Tatbikatı" son buldu.

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