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13 Temmuz 2018 17:13

6 ay boyunca takip edilen zehir çetesi çökertildi

Tekirdağ’da 6 ay boyunca takip edilen zehir çetesi, operasyonla çökertildi.

6 ay boyunca takip edilen zehir çetesi çökertildi

13 Temmuz 2018 17:13

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde bazı şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları yönünde ihbarlar aldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde zehir tacirlerinin Kızılpınar Mahallesi’ndeki metruk binalar ve okulların etrafındaki parklarda faaliyet gösterdikleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde uyuşturucu kullanan şahıslara ve gençlere sattıkları tespit edildi.



6 ay boyunca takip edildi


Tekirdağ KOM ekiplerince 6 ay boyunca gizlice yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine dün Çerkezköy ilçesinde 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.V, İ.A, H.T, O.K, E.D. H.A. M.K. E.K ve S. Ş isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik köpeği Limit ile birlikte yapılan aramalarda 300 gram kokain, 50 gram eroin, 400 gram bonzai, 100 adet uyuşturucu hap, 2 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 44 adet tabanca mermisi, 2 adet tabanca şarjörü, 40 adet av tüfeği fişeği, suçtan elde edilen bin 510 TL ve 200 dolar para ele geçirilerek el konuldu.


Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılması kolaylaştırmak’, ‘kullanmak için uyuşturucu ve uyuşturucu madde satın almak kabul etmek ve bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlamalarıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.




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