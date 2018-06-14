65 amatör kulübe 312 bin TL yardım

Törende açılış konuşmaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Kaya ve Milletvekili Mustafa Yel tarafından yapıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Mehmet Ceylan, “İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimiz çocuklarımızın gelişimi, vaktini faydalı uğraşlarla geçirmeleri, sosyalleşmeleri, bağımlılığın önlenmesi açısından çok önemli. Bizler uyuşturucu ile mücadelede güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Önemli olan kökünün kurutulması. İlimizdeki spor ve gençlik hizmetlerinin artırılması, amatör kulüplerimizi ayakta tutmak ve gençlerimizi de kulüplere yönlendirmek için gayret sarfediyoruz” dedi.

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ı ziyaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı ile Tekirdağ’ın spor yatırımları konusundaki ihtiyaçlarının gözden geçirildiğini belirten Vali Ceylan, “Bakanımızın talimatıyla ilimizdeki spor yatırımlarında çalışmalar başlatıldı. Amatör spor kulüplerimize cansuyu olması için 312 bin Tl’lik nakdi yardımın hayırlı olmasını diliyorum. Semt futbol sahalarının arttırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Ceylan ve Milletvekili Mustafa Yel tarafından 312 bin TL’lik temsili çek Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Kaya’ya teslim edildi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.