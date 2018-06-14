Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 10:03

65 amatör kulübe 312 bin TL yardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tekirdağ’da faaliyette bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli 65 faal amatör spor kulübüne toplam 312 bin TL nakdi yardım çeki düzenlenen törenle verildi.

65 amatör kulübe 312 bin TL yardım

14 Haziran 2018 10:03


Törende açılış konuşmaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Kaya ve Milletvekili Mustafa Yel tarafından yapıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Mehmet Ceylan, “İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimiz çocuklarımızın gelişimi, vaktini faydalı uğraşlarla geçirmeleri, sosyalleşmeleri, bağımlılığın önlenmesi açısından çok önemli. Bizler uyuşturucu ile mücadelede güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Önemli olan kökünün kurutulması. İlimizdeki spor ve gençlik hizmetlerinin artırılması, amatör kulüplerimizi ayakta tutmak ve gençlerimizi de kulüplere yönlendirmek için gayret sarfediyoruz” dedi.


Konuşmasında geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ı ziyaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı ile Tekirdağ’ın spor yatırımları konusundaki ihtiyaçlarının gözden geçirildiğini belirten Vali Ceylan, “Bakanımızın talimatıyla ilimizdeki spor yatırımlarında çalışmalar başlatıldı. Amatör spor kulüplerimize cansuyu olması için 312 bin Tl’lik nakdi yardımın hayırlı olmasını diliyorum. Semt futbol sahalarının arttırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Mehmet Ceylan ve Milletvekili Mustafa Yel tarafından 312 bin TL’lik temsili çek Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Kaya’ya teslim edildi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç