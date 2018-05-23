Edinilen bilgiye göre olay, Edirne’nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Gedik Sokak’ta meydana geldi. Mahallede bulunan metruk bir evde sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı öne sürülen C.C.K., çevredekiler tarafından baygın halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, C.C.K.’yi ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Keşan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerin ardından 7 yaşındaki küçük çocuk Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğum bakım ünitesine sevk edildi.

Küçük çocuk, yoğum bakımda tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.