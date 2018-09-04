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04 Eylül 2018 12:44

73 yaşında okuma yazma öğrendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Türkiye Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Ergene’de okuryazarlık belgesi almaya hak kazanan 73 yaşındaki kursiyerle kardeşine belgeleri Kaymakam Fatih Kızıltoprak tarafından takdim edildi.

73 yaşında okuma yazma öğrendi

04 Eylül 2018 12:44


Kursiyerlerin belge takdimine Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’ın yanı sıra Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Ergene İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Esur ve kursiyerler katıldı.


Kaymakam Kızıltoprak okuma yazma seferberliği çalışmaları kapsamında ilçede gereken her türlü çalışmayı bizzat takip ettiğini, gerekli koordinasyonu sağlayarak, ilçede yaşayan ve okuma yazma bilmeyen vatandaşa ulaşılmasını sağladıklarını söyleyerek, bu çalışmalarda görev alan ve destek olan herkese teşekkür etti.


Kızıltoprak, “Ben de okuyup yazabilirim’’ diyen ve kurslara katılarak başarı ile tamamlayan 73 yaşındaki Neşet Sel ve kardeşi Bekir Sel’in çabalarını takdir ederek okuryazarlık belgelerini takdim etti.




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