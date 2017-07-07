7.7.17’de 33 çift evlendi

07.2017 tarihini seçen 33 çift Çorlu Belediyesi Evlendirme Memurluğunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Çorlu Belediyesi Evlendirme Memurluğunda 33 çiftin nikahı kıyıldı. Evlilik yıldönümleri için özel bir tarih isteyen ve bu vesile ile 07.07.2017 tarihini seçen çiftlerin nikah işlemleri Çorlu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirildi.

Hayatlarını birleştirip aile kurmak isteyen ve bunun için özel bir tarihi tercih eden 33 çift, takvimlerin 07.07.2017’yi gösterdiği günde Çorlu Belediyesi Evlendirme Memurluğunda evet diyerek mutluluğa yelken açtı. 33 çiftin nikahının kıyıldığı günde evlenenlerden biri de Çorlu Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Çavdar oldu. Buse Avcıoğulları ile Ahmet Çavdar’ın nikah şahitleri Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı ile Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vildan Perçinoğlu oldu.