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19 Ağustos 2018 15:18

9 ayrı suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

Hakkında 9 ayrı hırsızlık suçundan yakalaması olan hırsızlık zanlısı inşaat aletleri çalarken suçüstü yakalandı.

9 ayrı suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

19 Ağustos 2018 15:18


Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. Hakkında 9 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan hırsızlık zanlısı Hakkı K. Pazar sabahı saat 06.00 sularında Ayaspaşa Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde bulunan bir inşaattan, inşaat aletleri çalarken Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Üzerinde kimlik çıkmayan ve kendisinin C.K. olduğunu söyleyen şüphelinin yapılan parmak izi kontrollerinde 9 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakkı K. olduğu tespit edildi. Gözaltındaki şüphelinin polis tarafından yapılan sorgusunda daha önce de Saray’da bulunan bir inşaattan cep telefonunu çaldığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Hakkı K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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