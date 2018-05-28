9 gündür aradığı kuşuna kavuştu

Malkara ilçe merkezinde Öskan Akbulut’a ait ‘Sakız’ isimli muhabbet kuşu, 9 gün önce balkondan uçarak kaybolmuştu. Akbulut, kuşunu çok sevdiğini söyleyip, bir an önce bulmak istediğini söylemişti.

Hükümet Konağında bir görevli tarafından bulunan kuş, sahibi Öskan Akbulut’a teslim edildi. Kuşuna sağ salim kavuştuğunu ifade eden Akbulut, “Kuşumuz Sakız, Mustafa isimli bir hayvansever tarafından bulunup teslim edilmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evimizin neşesi kuşumuzla yeniden birlikteyiz, çok mutluyuz” dedi.