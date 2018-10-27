951 bin ton atık cam toplandı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Şişecam Topluluğu ile birlikte geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla ‘Cam Kumbara Boyama' etkinliği gerçekleştirdi. ‘Cam Yeniden Cam' projesi kapsamında öğrenciler cam kumbaraları rengarenk boyayıp yeniden tasarlayarak geri dönüşüme katkıda bulunurken, 2011'den bu yana toplanan cam atık miktarının 951 bin tona ulaştığı açıklandı.

Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek isteyen Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye'nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu ile birlikte ‘Cam Kumbara Boyama' etkinliğinde bir araya geldi.

Geri dönüşümde farkındalığı artırmak için hayata geçirilen ‘Cam Yeniden Cam' sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Süleymanpaşa'da bulunan 5 okuldan 64 öğrencinin ile Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral katıldı.

"Amacımız camın geri dönüşümü ile ilgili farkındalık oluşturmak"

Güral etkinliğe cam kumbarası boyayarak katkı verirken "Cam Yeniden Cam projesi çerçevesinde çocuklarımız ile cam kumbara boyama etkinliğindeyiz. Oldukça güzel ve eğlenceli vakit geçiriyoruz. Amacımız camın geri dönüşümü ile ilgili farkındalık oluşturmak. Şişecam ile birlikte düzenlediğimiz bu projede bugün amacımıza ulaşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, boyadıkları cam kumbaralarıyla cam geri dönüşümünün önemine dikkat çekti. Keyifli bir atmosferde gerçekleştirilen Kumbara Boyama etkinliğinde katılımcılar tarafından tasarlanan cam kumbaraları, Süleymanpaşa bölgesinde kullanılarak, geri dönüşüme katkı sağlanacak.

951 bin tona ulaştı

Şişecam Topluluğu'nun camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği ‘Cam Yeniden Cam' projesi kapsamında bugüne kadar toplanan cam atık miktarı 951 bin tona ulaştı. Toplam 24 ilde 163 ilçe belediyesiyle iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar, 19 bin adet cam kumbarasını belediyelerin kullanımına sunuldu. 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi verildi. Farkındalık etkinlikleriyle üç milyon kişiye camın geri dönüşümünün önemini anlatıldı.

Bir cam şişe, bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırıyor

Cam üretiminde yüzde 10 oranında cam kırığının girdi olarak kullanılması, hammaddenin yüzde 12, enerjinin yüzde 2,5 ve karbon emisyonlarının ise yüzde 5 oranında azaltılmasını sağlıyor. Hiçbir kalite kaybına uğramadan yüzde 100 geri dönüştürülebilen bir ambalaj malzeme olan cam ile bir adet cam şişe üretmek için girdi olarak bir adet cam şişe atığı kullanmak yeterli oluyor. Bir adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu sağlanabiliyor.