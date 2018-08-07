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07 Ağustos 2018 12:43

Açık Hava Sinema Günleri "Şirinler" ve "Adile Teyze" ile devam etti

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri, yaz gecelerini renklendirmeye devam ediyor.

Açık Hava Sinema Günleri

07 Ağustos 2018 12:43

Bu haftanın filmleri, "Şirinler" ve "Adile Teyze" oldu.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin dört yıldır sürdürdüğü ve büyük ilgi gören Açık Hava Sinema Günleri’nde bu hafta çocuklar için Şirinler ve yetişkinler için de Adile Teyze filmi gösterildi. Cuma akşamı Süleymanpaşa Çocuk Kulübü bahçesinde Şirinler isimli animasyon film gösterimi gerçekleştirilirken, çocuklara patlamış mısır ikramı da yapıldı. Cumartesi gecesi ise sahil dolgu alanda Türk sinemasının en büyük oyuncularının bir araya geldiği Adile Teyze filmi ile Tekirdağlı sinemaseverler keyifli bir gece yaşadı. 4. Açık Hava Sinema Günleri, yaz boyunca cumartesi akşamları sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.


4. Açık Hava Sinema Günleri programında yer alan filmler: 11 Ağustos saat 21.00–Çiçek Abbas, 18 Ağustos saat 21.00–Leblebi Tozu, 25 Ağustos saat 21.00–Son Mektup




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