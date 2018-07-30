Açık Hava Sinemasında bu hafta ’Sihirli Müze ve Ayla’

Bu yıl ilk kez çocuk filmlerinin de dahil edildiği etkinlikte bu hafta Sihirli Müze ve Ayla filmleri gösterildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri, iki yeni filmle devam etti. Bu yıl ilk kez çocuklara yönelik filmlerin de dahil edildiği etkinlikte bu hafta çocuklar için Sihirli Müze ve yetişkinler için ise Ayla filmlerinin gösterimleri yapıldı.

Patlamış mısır eşliğinde sinema keyfi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü’nde gösterilen Sihirli Müze isimli animasyon film, çocukların büyük ilgisiyle karşılaşırken, çocuklar film öncesi Süleymanpaşa Belediyesinin ikramı olan patlamış mısıra hücum etti.

Ayla filmine büyük ilgi

Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve Oscar ödülüne adaylığı ile gündeme gelen Ayla filmi ise sinemaseverlere duygu dolu anlar yaşattı. Sahil dolgu alanı Mutlukent Aile Çay Bahçesi yanında gerçekleştirilen Açık Hava Sineması etkinliği, her hafta olduğu gibi yüzlerce Tekirdağlının ilgi odağı oldu.

Ağustos sonuna kadar sürecek Süleymanpaşa Belediyesi 4. Açık Hava Sinema Günleri, Cuma ve Cumartesi geceleri yeni filmlerle Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.