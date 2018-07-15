Tekirdağ’da yaz aylarında sıcak havalar nedeniyle içeride bunalan vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilerek kendilerini dışarı atıyorlar. Yaz sıcakları nedeniyle kendilerini dışarı atan vatandaşların geneli özellikle sahil kesimlerinde yoğunlaşıp geceleyin denizden esen serin rüzgarın keyfini çıkarıyor.

Açık havada sinema keyfi

Sahilde yoğunlaşan vatandaşlar için Süleymanpaşa İlçesinde bulunan sahil dolgu alanda Açık Hava Sinema Günleri düzenleniyor. Özellikle hafta sonları sahil dolgu alanda yoğunlaşan insanlar, denizden esen serin havanın yanı sıra açık havada kurulan dev ekrandan sinema izlemenin keyfini de yaşıyor.

“Sahilde farklı bir hava oluşturuyor”

Buraya gelen vatandaşlar, açık havada kurulu olan dev ekrandan gece boyunca film izlediklerini ve bunun keyif verdiğini ifade ederek, “Her şehirde böyle şeylerin olması gerekir. Çünkü insanlar sahile indiğinde deniz keyfinin yanı sıra burada insanı kendine çekecek bir aktivitenin olması güzel bir şey. Sahilde farklı bir hava oluşturuyor insanlar buraya gelip açık havada keyif çıkarıyor” dediler.