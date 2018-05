Açıköğretim öğrencileri hocalarıyla buluştu

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğretim Üyeleri ve yöneticileri ve çok sayıda öğrenci aileleri ile birlikte katıldı.

"Şu anda 3 milyona yakın öğrencimiz var"

İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy yaptığı açıklamada, "Biz Anadolu Üniversitesi İktisat İşletme Fakültesi olarak, Açıköğretim sistemi olarak; Tekirdağ’da bulunan başarılı Açıköğretim öğrencilerine başarı belgeleri töreni için geldik. Tekirdağ bu maksatla bulunduğumuz 48’ inci il oluyor. Özellikle not ortalaması yüksek olan bütün bölümlerde öğrencilerimize ‘Başarı Belge Törenleri’ yaparak onlara uzak olmadığımızı bütün öğretim üyesi ve öğretim elemanları olarak farklı fakültelerdeki öğrencilerimizin yanlarında olduğunu hissettirmek maksadıyla bu tür törenlerimizi Türkiye’nin her tarafında yapmaya çalışıyoruz. Tekirdağ’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu törenden sonra Edirne’ye geçeceğiz. Yarın da Çanakkale’ye geçerek bu törenlerimize devam edecek daha sonra Eskişehir’e döneceğiz. Tabi öğrencilerimizin kalabalık olması da bizi sevindiriyor. Öğrencilerimizin ve ailelerinin de bu törenlerde bu mutluluğu yaşamaları bizim için de sevinç kaynağı oluyor. İnşallah bütün illeri dolaşarak Bu başarı belge törenlerini yapmaya devam edeceğiz. şimdi bizim toplamda baktığımızda en önemli çıktığımız mezunlarımız ve şu anda 3 milyona yakın öğrencimiz var. Tabi aktif olarak 1 buçuk milyon öğrencimiz var. Bu sayı içerisinde bütün programlarımız da başarılı olan öğrencilere veriliyor sertifikalar. Hatta diğer öğrencilerimize biz neden bu belgeleri almıyoruz diye serzenişte bulunuyorlar ama not ortalaması yüksek olan öğrencilere verilen bir belge olduğu için diğer öğrencilere de bir motivasyon kaynağı oluyor” diye konuştu.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören halk müziği dinletisi ile devam etti. Anadolu Üniversitesi dekanları ve öğretim üyelerinin konuşmalarının ardından program Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Anadolu Üniversitesi dekanlarının, başarılı öğrencilere sertifikalarını vermesi ile devam etti.