AFAD, 17 Ağustos depremini unutmadı

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi anma etkinlikleri kapsamında, AFAD tarafından bir alışveriş merkezinde ’Hazır ol’ temalı AFAD Standı kurularak vatandaşlara kumbara, depremle ilgili broşür ve kitapçıklar dağıtıldı.

Bu çalışma dışında AFAD Tekirdağ’da özel bir firmasında temel afet bilinci eğitimi ve tahliye tatbikatı yaptı. Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi ve Çerkezköy Ağız ve Diş Hastanesinde Temel Afet Bilinci Eğitimleri düzenlendi. Ayrıca İstanbul ilinde düzenlenen etkinliklere ekip gönderilerek AFAD çadırı kuruldu ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.