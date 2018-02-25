AFAD, AKYE eğitimleri başladı

AFAD, Tekirdağ’da 12 Kamu Kurum ve Kuruluşları çalışanlarından oluşturulan Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) eğitimleri başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ personelinden oluşan 1. ekibin eğitimi AFAD toplantı salonunda teorik bilgiler verilmesiyle yapıldı. AFAD bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtılmı, AFAD Lojistik Deposunda Çadır Kurma eğitimi ve Çorlu tatbikat sahasında uygulama gerçekleşti.

Diğer AKYE ekiplerinin eğitimi ise, 12 Mart-27 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilerek eğitim tamamlanacak.