AFAD personeline kadına şiddetle mücadele eğitimi

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlamak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konu ile ilgili bir seminer verilmesi talep edildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü Salonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından AFAD personeline yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim” semineri verildi.

Aile Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili tüm kurumların katkıları ile hazırlanan eğitimle 'kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak' hedefleniyor.