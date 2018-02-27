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27 Şubat 2018 10:01

AFAD Tekli Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen AFAD Tekli Masa Tenisi Turnuvası 2018 Şampiyonu Vedat Yıldırım oldu.

AFAD Tekli Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

27 Şubat 2018 10:01


Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen AFAD Masa Tenisi Turnuvasının Tekler Kategorisinin Grup maçları çekişmeli geçti. Finalde turnuvanın 3. yılında 3’üncülük finaline çıkan Barış Akçaoğlu’nun rakibi Vedat Yıldırım oldu. Böylelikle bu yılın şampiyonu Vedat Yıldırım oldu. Turnuva üçüncülüğünü ise, geçen yılın şampiyonu olan Taner Vatansever elde etti.


Ödül töreninde söz alan AFAD İl Müdürü Recep Erol, bu tür etkinliklerin kurumdaki birlik ve beraberliği perçinleştirdiğini vurgularken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Çiftli Masa Tenisi Turnuvasına katılacaklara başarılar diledi.




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