AFAD Tekli Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen AFAD Masa Tenisi Turnuvasının Tekler Kategorisinin Grup maçları çekişmeli geçti. Finalde turnuvanın 3. yılında 3’üncülük finaline çıkan Barış Akçaoğlu’nun rakibi Vedat Yıldırım oldu. Böylelikle bu yılın şampiyonu Vedat Yıldırım oldu. Turnuva üçüncülüğünü ise, geçen yılın şampiyonu olan Taner Vatansever elde etti.

Ödül töreninde söz alan AFAD İl Müdürü Recep Erol, bu tür etkinliklerin kurumdaki birlik ve beraberliği perçinleştirdiğini vurgularken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Çiftli Masa Tenisi Turnuvasına katılacaklara başarılar diledi.