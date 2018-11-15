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AFAD'dan öğretmen ve öğrencilere afet eğitimi

AFAD Tekirdağ Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 4 okuldaki öğretmen ve öğrencilerine Afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Tekirdağ Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 4 okuldaki öğretmen ve öğrencilerine Afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.


Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesindeki '50.Yıl Ortaokulu, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu, Öğretmen Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu ve Özel Meriç Ortaokulu' öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.


Okullarda verilen eğitimde katılımcılara 'İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri' konularında bilgilendirme yapıldı.

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