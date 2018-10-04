AFAD'ın başarılı kadın personeline pastalı veda

AFAD personeli Nalbantoğlu'na pasta keserek veda etti.

TREDAŞ'ta 10 yıllık çalışma hayatından sonra 2014 yılında AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünde göreve başlayan ve başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Türkan Nalbantoğlu emekli oldu. Başarılı personel Türkan Nalbantoğlu'nun emekliliğe ayrılma merasiminde pasta kesildi ve bütün AFAD Tekirdağ personeli ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Nalbantoğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı hediye takdim eden AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol yaptığı açıklamada, "Bugün itibarı ile emekliliğe ayrılan çalışma arkadaşımıza hayırlı olsun diyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyoruz" dedi.