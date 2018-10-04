İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AFAD'ın başarılı kadın personeline pastalı veda

Afet ve Acil Durum (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğünün başarılı kadın personellerinden Türkan Nalbantoğlu emekli oldu.

AFAD personeli Nalbantoğlu'na pasta keserek veda etti.


TREDAŞ'ta 10 yıllık çalışma hayatından sonra 2014 yılında AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünde göreve başlayan ve başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Türkan Nalbantoğlu emekli oldu. Başarılı personel Türkan Nalbantoğlu'nun emekliliğe ayrılma merasiminde pasta kesildi ve bütün AFAD Tekirdağ personeli ile hatıra fotoğrafı çekildi.


Nalbantoğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı hediye takdim eden AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol yaptığı açıklamada, "Bugün itibarı ile emekliliğe ayrılan çalışma arkadaşımıza hayırlı olsun diyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.