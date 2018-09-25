AFAD'tan AKUT'a jest

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında etkin işbirliğinin sağlanması amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, AFAD Müdürlüğü tarafından AKUT Tekirdağ gönüllülerine bir hafta süre ile “Temel Arama ve Kurtarma Eğitimi” verilerek eğitim sonunda ortak tatbikat yapıldı. Ayrıca 1 adet tam donanımlı Arama ve Kurtarma Aracı, AKUT Tekirdağ İl Temsilciliğine tahsis edildi.

Eğitimlerini tamamlayan AKUT gönüllülerinin sertifikaları Vali Yardımcı Tayyar Şaşmaz'ın katılımıyla Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen törenle verildi. Ayrıca tören sonunda tahsis edilen aracın devir teslimi yapıldı.