Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 10:21

AFAD’tan tren kazasına ilişkin değerlendirme toplantısı

Tekirdağ’da meydan gelen tren kazası sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sevk ve koordinasyon, birimler arasındaki ihbar, haber alma ve bilgi akışı gibi konuların değerlendirme toplantısını yaptı.

AFAD’tan tren kazasına ilişkin değerlendirme toplantısı

20 Temmuz 2018 10:21


Balaban-Çorlu arası Sarılar mevkiinde yaşanan tren kazasıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek ve TAMP hizmet grupları tarafından yapılan müdahale hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Müdahale Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent M. Meriçli, İstanbul AFAD Birlik Müdürü Tezcan Bucan ve 26 Hizmet Grubu Temsilcileri katıldı.


Toplantının ilk oturumunda tren kazasının nasıl meydana geldiği ve yapılan müdahale çalışmaları ile ilgili genel bir sunum yapıldı. Ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin yürüttüğü çalışmalar müzakere edildi. Olay mahallinde ve AADYM merkezinde görev yapan TAMP hizmet gruplarının çalışmaları ayrıntılı olarak ele alındı.


Toplantının ikinci oturumunda tren kazası ile ilgili olay yeri yönetimi, sevk ve koordinasyon, birimler arasındaki ihbar, haber alma ve bilgi akışı konularında müzakerelerde bulunuldu. TAMP planına göre tren kazasına müdahalede sisteminin, uygulama ve koordinasyon aşamaları hizmet grupları ile istişare edildi, hizmet gruplarının müdahale ile ilgili görüş ve önerileri değerlendirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Erol’un yaptığı değerlendirme konuşması ile toplantı sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç