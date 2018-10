Afet gönüllüleri sertifikalarını aldı

Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Erol, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü İl Hasan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir ve Süleymanpaşa Mahalle Muhtarları katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti paydaşlığında, ilimizde afet ve acil durumlara karşı vatandaşlarımızda farkındalık sağlayarak gönüllülük bilincini oluşturmak amacıyla Tekirdağ Afet Gönüllüleri projesi hayata geçirilmiştir. TAG Projesi ile afet ve acil durumlara karşı afetlere karşı farkındalık oluşturularak bireysel önlem alınması, gönüllü bireylere eğitim verilerek afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olunması, afetlerin altın saatleri olarak kabul edilen ilk 72 saat içerisinde, her mahallede halkı doğru bir şekilde yönlendirecek çekirdek ekiplerin kurularak, bu ekipler vasıtasıyla basit arama ve kurtarma, yangın, ilk yardım ve haberleşmenin yapılmasının hedeflendiği proje, Süleymanpaşa ilçesinde başlatıldı. Proje ilerleyen zamanlarda diğer ilçelerde de devam edecek. Proje kapsamında gönüllü vatandaşlarımıza temel afet eğitimleri verilerek, afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olunması, her mahallede halkı doğru bir şekilde yönlendirecek küçük ekiplerin kurularak, bu ekipler vasıtasıyla basit arama ve kurtarma, yangın, ilk yardım ve haberleşmenin yapılması hedeflenmiştir. Pilot bölge olarak Süleymanpaşa ilçemizde başlatılan TAG projesine, paydaş kurumlar ve mahalle muhtarlarımızla planlama toplantıları yapılarak başlanmıştır. Mahalle muhtarlarımızın öncülüğünde her mahalleden yaklaşık 10 kişilik gönüllü bireyler tespit edilmiş, hafta içi ve hafta sonuna özel guruplar halinde eğitim programı hazırlanmıştır. 16-22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk eğitimlerde gönüllülerimize Tekirdağ ilimizin afetselliği, temel afet bilinci, temel ilk yardım, temel yangın bilgisi ve temel telsiz kullanım bilgisi eğitimleri verilmiştir" dedi.

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün ve diğer protokol üyeleri tarafından TAG Süleymanpaşa üyelerine sertifika ve kimlikleri verildi.