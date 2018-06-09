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09 Haziran 2018 10:45

Afet Toplanma Alanları vatandaşlar tarafından kolayca bulunabilecek

Tekirdağ Çorlu’da Afet Toplanma alanlarının olası afetler sırasında vatandaşlar tarafından rahatça bulunabilmesi için çeşitli yerlere bilgilendirme afişleri asılıyor.

Afet Toplanma Alanları vatandaşlar tarafından kolayca bulunabilecek

09 Haziran 2018 10:45


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından kentte meydana gelebilecek olası bir afet sırasında vatandaşların öncelikli olarak toplanacağı Afet Toplanma Alanlarının, vatandaşlar tarafından kolayca bulunabilmesi adına Çorlu ilçesinde çeşitli yerlere bilgilendirme afişleri asıldı.


Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelebilecek olası afetler sırasında afet toplanma alanlarının vatandaşlar tarafından kolaylıkla bulunabilmesini sağlamak için Çorlu ilçesinde mahalle muhtarlıkları binalarına, aile hekimliklerine ve otobüs duraklarına afet toplanma alanları ve ulaşım güzergahlarının bilgilendirme afişlerini astı.


Afişlerde yakın mahallelerde bulunan afet toplanma alanları ve ulaşım güzergahları açıkça gösteriliyor. Afet toplanma alanları ile ilgili yapılan bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları daha sonra diğer ilçelerde de gerçekleştirilecek.


Ayrıca il genelinde toplamda 258 tane afet toplanma alanı bulunuyor.




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