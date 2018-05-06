‘Afete Hazır Okul’ eğitimleri devam ediyor

AFAD ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında “Afete Hazır Okul” eğitim ve işbirliği protokolü kapsamında AFAD eğitmenleri tarafından Muratlı’daki Talatpaşa Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Okullarda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.