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10 Ağustos 2018 12:37

Afgan hurdacının katil zanlıları tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Afgan uyruklu Atıkule Nare’nin öldürülmesi yine Afgan uyruklu 4 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan biri Afgan uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Afgan hurdacının katil zanlıları tutuklandı

10 Ağustos 2018 12:37


Edinilen bilgiye göre olay Silahtarağa Mahallesi Fidanlık Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede çekçek tabir edilen arabalarla atık ve hurda toplayan Afgan uyruklu 5 kişinin kaldığı eve ellerinde tüfeklerle giren 4 kişi rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Afgan uyruklu Atıkule Nare vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.


Olayın ardından araştırma yapan ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.Z., O.Z., B.E. ve Afgan uyruklu M.B.’yi gözaltına aldı.


Baskın yaptıkları evde Afgan şahısların cep telefonlarını da aldıkları tespit edilen şahıslar nitelikli yağma ve kasten öldürme suçlamaları ile sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden birinin Bursa’da askerliğini yaptığı ve Çorlu’ya izinli olarak geldiği kaydedildi.




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