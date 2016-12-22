Afrikalı ve Avrupalı gençler buluşuyor

Avrupa Birliği’nin Erasmus+KA2 programı kapsamında Bulgaristan’ın Varna Üniversitesi ve Dobriç Inter Futbol Kulübü yürütücülüğünde desteklenen "Toplumların Spor ile Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi: Sosyal Etkinin Sürdürülmesi için Spor Faaliyetleri Yönetiminin Gençlik Çalışmalarıyla Entegrasyonu (SCORE)" başlıklı projeye Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ortak oldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Özmutlu’nun koordinatörlüğünü yaptığı proje kapsamında Yrd. Doç. Dr. Gözde Ersöz, Arş. Gör. Yasemin Arı ve Okt. Dr. Duygu Doğan Zimbabve’nin başkenti Harare’de gerçekleştirilen projenin ilk çalıştayına ve bilgilendirme toplantısına katılarak NKÜ’yü temsil ettiler.

Avrupa toplumlarının bilgi ve deneyimlerini Afrika’daki paydaşlarına aktararak bu ülkelerdeki gençlerin spor yoluyla toplumsal yaşamda güçlendirilmesini hedefleyen SCORE projesi on iki ay sürecek. Projeyi Bulgaristan, Türkiye, Litvanya, Zimbabwe, Botsvana ve Nijerya’dan yükseköğretim kurumları ve spor merkezleri ortak olarak yürütüyorlar.

Proje kapsamında NKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından spor faaliyetleri yönetimine yönelik eğitim modülü hazırlanması ve bu eğitim modülünün Şubat ayında Botsvana’da gençlik liderleri ve futbol antrenörlerine uygulanması planlanıyor. Eğitim verilen gençlik liderleri ve antrenörler daha sonra Botsvana ve Bulgaristan ülkelerinden katılımı sağlanan futbolculara antrenman yaptırıp onlara futbol branşında yarışmalar düzenleyecek.