Ağaca takılan doğan kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ağaca takılan doğan kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Ağaçta takılı kalan doğanı fark eden duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlileri, doğanı asılı kaldığı ağaçtan kurtardı. Doğan, veteriner hekimler tarafından kontrol ve muayene edilmek üzere bakımevine götürüldü. Yapılan muayenede herhangi bir bulguya rastlanmazken, doğanın sağlıklı olduğu ve ayağına dolanan ip nedeniyle ağaca takıldığı belirlendi. Doğan, yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı.