Ağız ve Diş Sağlığı Haftası

Toplum Ağız Diş Haftası dolayısıyla Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ağız ve diş sağlığının, genel sağlığımızın önemli bir parçası olması nedeniyle düzenli diş hekimi kontrolleri ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesinin sağlanması Bakanlığımızın temel hedefleri arasında yer almaktadır. Kurumumuz, 2014-2017 hedefleri arasında yer alan ‘koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamalarını geliştirerek sürdürmek' konusu kapsamında; tüm toplumu kapsayacak şekilde ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi, koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesi, düzenli diş hekimi kontrollerinin yaygınlaştırılması, bu sayede diş çürüğü ve diş eti hastalıkları ile bunlardan kaynaklanan sistemik hastalıkların görülme sıklığının en aza indirilmesi amacıyla farkındalık eğitimleri planlanmıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla, anne adayından başlayarak gebelik döneminde annenin, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi dahil tüm toplumun düzenli diş hekimi kontrolleri ve eğitimlerle ağız diş sağlığı bilgilerinin arttırılarak doğru tutum ve davranış alışkanlıklarının oluşturulması ile hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde etkinliğin ve ulaşılabilirliğin arttırılması hedeflenmektedir" denildi.

Ülkede ilk dişçilik yüksekokulu olan “Dişçi Mekteb-i Aliyesi”, tıp fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908 tarihinde kuruldu. 1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım günü “Diş Hekimliği Günü”, 22 Kasım'ı içine alan hafta ise “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanıyor.