AHBAP artık Tekirdağ’da

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in öncülüğünde bir yıl önce kurulan AHBAP, Türkiye’nin dört bir yanında binlerce gönüllüsü ile insan, hayvan, doğa üçgeninde yaptığı çalışmalarla ses getirirken Tekirdağ yapılanmasını da tamamlayıp il çapında hizmet vermeye başladı. Bir birleşme hareketi olan gücünü cinsiyet, dil, din, ırk, siyasi düşünce ayırt etmeksizin her insanla eşit dayanışma anlayışından alan AHBAP, Tekirdağ’da AHBAP Tekirdağ adı ile kurulurken Tekirdağ Şehir Başkanlığını ise Ahmet Gürakar yapıyor.

"Artık daha çok bilinen bir topluluğuz"

AHBAP Tekirdağ’ın kuruluş aşaması hakkında bilgi veren Gürakar, "Türkiye’nin dört bir yanında birçok ilde yapılanmaya giden Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun Tekirdağ’da olmayışının üzüntüsü ile yola koyulduk. Nisan ayı itibari ile AHBAP Türkiye’den onay aldık ve gönüllülerimizi aramıza katarak büyük bir aile olma yoluna girdik" dedi. İl çapında yaklaşık 200 üyesi bulunan platform ile ilgili bilgi veren Gürakar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şehrimizdeki oluşumumuzda sosyal medya üzerinden AHBAP Tekirdağ’ın tanıtımları ile yola koyulduk. Ancak insanların kafasında çok soru işaretleri vardı. Bu soru işaretlerini gidermemiz için 54. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali bizim için fırsat oldu. Festival alanında açtığımız stant ile vatandaşlarımızı detaylıca bilgilendirdik. AHBAP değerleri hakkında bilgi verip, ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı herkese anlattık. Artık daha çok bilinen bir topluluğuz. İnsanlar bizim insan, doğa ve hayvanlara karşılıksız sevgi ile yaklaştığımızı ihtiyacı olanın her zaman yanında olduğumuzu iyi biliyor.

"AHBAP, acil ihtiyacı olanlar için kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar yapan bir topluluk"

Bizler tamamen gönüllülük esası ile bir araya gelmiş bir topluluğuz. Yaşama hakkı, nefes alma, yemek, su gibi, canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli asgari şartların sağlanması için çabalıyoruz. AHBAP, acil erişim zaruretinde olan kişiler için, toplumsal dinamikleri ve dayanışma değerlerini harekete geçirerek, kısa, orta, uzun vadeli çalışmalar yapan bir topluluk. Şehrimiz için bu projeleri yazmaya başladık. Hep birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum.

"Paranın geçmediği bir topluluğuz"

Şu an Tekirdağ’da gönüllü üye alımlarımız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarda kendimize sponsor ediniyoruz. Ancak kesinlikle hiçbir sponsordan para kabul etmiyoruz. Kimisi ihtiyacı olan ailemiz için alışveriş yapıyor, kimisi eksik olan eşyayı tamamlıyor, kimisi de gelip bizle omuz omuz çalışıyor, gerekirse eşya taşıyor ya da kulübe boyuyor. İşte böyle AHBAP oluyoruz.

"Yüzlerdeki gülümsemeye ortak oluyoruz"

Konuyu daha da açmak gerekirse ülke genelinde 1 yılda yapılan bazı hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. 1 yılda 58 şehirde yapılanma kuruldu. 36 kez sokak hayvanlarımız için kampanyalar yaptık. 89 kez kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenledik. 101 öğrenciye her ay burs verdik. 119 eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. 41 engelli vatandaşımızın medikal araç ihtiyacını karşıladık. 976 ailemiz ile ahbap olduk, ihtiyaçlarını giderip yüzlerdeki gülümsemeye ortak olduk. Bunlar tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen çok önemli işler.

"Kaybettiğimiz değerleri geri kazanmak için buradayız"

AHBAP Platformu’nun en güzel yanı arkasında hiçbir siyasi parti, hiçbir oluşum olmaması. Tamamıyla gönüllülük esasıyla, sevgiyle yürüyen bir platform. Bu da bizi insanlara daha yakın kılıyor. Yapılan yardımlarımızda ihtiyaç sahibinin dini, dili, görüşü, ırkı, cinsiyeti bu gibi ayrımların hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan insan olması. Hani hep o eski bayramlar, eski komşuluklardan bahsedilir ya; işte biz tam da oyuz. Sevgiyi, dayanışmayı, paylaşmayı birlikte yaşamak, kaybettiğimiz değerlerimizi geri kazanmak için buradayız."

Son olarak AHBAP Tekirdağ ailesine katılmak isteyenlere seslenen Gürakar, AHBAP Tekirdağ’a üye olmak için sosyal medya hesaplarından başvuruları kabul ettiğini belirterek, "Gelin AHBAP olalım" diye sözlerine son verdi.