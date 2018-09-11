Ahbap Tekirdağ, okuma etkinliği ile farkındalık oluşturdu

Ahbap Platformu'nun Tekirdağ ayağını oluşturan ve yaklaşık 5 ay önce kurulan Ahbap Tekirdağ, Dünya Okuma Yazma Gününde düzenlediği etkinlik ile farkındalık oluşturdu.

Süleymanpaşa Sahilinde bulunan Harf İnkılâbı Anıtı yanında gerçekleşen etkinlikte platform üyeleri 2 saat boyunca kitap okuyarak çevredekilerin dikkatini çekti. Vatandaşların da destek verdiği etkinlik sonunda gitar eşliğinde şarkılar söyleyen ekip, Tekirdağ sahilinde dolaşan vatandaşlar tarafından alkışlarla kutlandı.

Ahbap Tekirdağ üyeleri etkinlik sonrasında sahil yürüyüş yolunda kendi el emekleri ile hazırladıkları kitap ayraçlarını vatandaşlara hediye ederek de gönülleri fethetmeyi başardı.