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19 Eylül 2017 13:19

Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Tekirdağ’da 22’inci Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi ve kalfası seçildi.

Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

19 Eylül 2017 13:19


Ahilik Haftası için Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Tuğlalı Parkta düzenlenen kutlamalara Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, esnaf ve vatandaşlar katıldı.


Ahilik kutlamalarında yılın ahisi Fikri Güner, kalfası Melih Eren seçildi. Yılın ahisi Fikri Güner’e ödülünü Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, kalfa seçilen Melih Eren’in ödülünü de Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak verdi.


Ödüllerin verilmesinin ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi ve katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.




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