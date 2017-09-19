Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Ahilik Haftası için Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Tuğlalı Parkta düzenlenen kutlamalara Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Ahilik kutlamalarında yılın ahisi Fikri Güner, kalfası Melih Eren seçildi. Yılın ahisi Fikri Güner’e ödülünü Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, kalfa seçilen Melih Eren’in ödülünü de Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak verdi.
Ödüllerin verilmesinin ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi ve katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.