AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı’nın yeni yönetimi tanıtıldı

Çorlu’da bir restoranda düzenlenen programa AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı’nın Çorlu ilçesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Cem Fitoloğlu, Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Çorlu Kadın Kolları Başkanı Gülcan Arıcan, Çorlu Gençlik Kolları Başkanı Sebahattin Birsöz ve ilçe teşkilatının yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş yeni yönetimin Çorlu ve Tekirdağ’a hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni dönemdeki hedeflerinin yerel yönetimler seçimlerini kazanarak Çorlu ve Tekirdağ’ı ak belediyecilik hizmetleri ile tanıştırmak olduğunu söyledi.

Uylaş yeni yönetimde görev alan isimlerin de bu amaç doğrultusunda mücadele edeceğini ifade etti.

AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı’nın Yavuz Uylaş başkanlığındaki yeni yönetiminde Ali İhsan Şahpaz, Alev Arslan, Aysun Güngör, Celal İnan, Cezminur Aydın, Ebru Yenen, Ergün Uzunköprü, Gürcan Atsever, Habibe Mutlu, Hasan Cevval, Erdinç Varınca, Hasan Sami Gürbüz, Kazım Çelebi, Levent Altun, Merve Arslan, Musa Çengeloğlu, Mustafa İnci, Mustafa Tüfekçi, Özkan Gürcan, Ramazan Doğan, Sedat Turan, Sefer Karataş ve Zübeyir Deniz yer aldı.