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AK Parti İlçe Başkanı Şentürk: “Malkara'da seçimi AK Parti kazanacak”

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Malkara’da yapılacak yerel seçimleri AK Parti’nin kazanacağına kesin gözüyle baktığını söyledi.

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Malkara'da yapılacak yerel seçimleri AK Parti'nin kazanacağına kesin gözüyle baktığını söyledi.


Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ilçe başkanları toplantısından dönen AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, iddialı bir açıklamada bulundu.


Malkara'da AK Parti'den belediye başkan adayının Aralık ayında netleşeceğini ifade eden Gökhan Şentürk, “AK Parti'de başkanlık yarışı Kasım ayında başlıyor. Belediye başkan adayımızın kim olacağı Aralık ayında netleşir. Malkara Belediye Başkanlığı seçimini, AK Parti'nin kazanacağını kesin görüyorum. Biz halkın gözünü boyayan değil halkla birlikte çalışan, halkla birlikte yaşayan ve istişare eden bir belediye kuracağız. Bu isim kim olursa olsun hiç fark etmez. Biz halkla birlikte iç içe yaşayan, paylaşan, konuşan, istişare eden bir belediye kuracağız. Halkın derdiyle dertlenen, halkın sevincine ortak olan bir belediye olacak” diye konuştu.

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