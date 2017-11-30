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30 Kasım 2017 18:26

Ak Partili gençlerden kamu kurumlarına ziyaret

AK Parti Malkara Gençlik Kolları Yönetimi, kamu kurumlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Ak Partili gençlerden kamu kurumlarına ziyaret

30 Kasım 2017 18:26


Parti Kongresi sonrası AK Parti Malkara Gençlik Kolları Başkanı seçilen Uğur Kesici ve Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç ve İlçe Müftüsü Safi Çınar’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Kesici, kendisini ve yeni yönetimini tanıtıp, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Kaymakam ve diğer kurum müdürleri, AK Partili gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.




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