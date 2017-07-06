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06 Temmuz 2017 16:38

AK Partili meclis üyesine ihraç

AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Sevgi Aksoy, parti iç tüzüğüne aykırı davranışı nedeniyle 1 yıllık süre ile AK Parti’den ihraç cezası aldı.

AK Partili meclis üyesine ihraç

06 Temmuz 2017 16:38


AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sevgi Aksoy’un ihracı hakkında basın açıklaması yaptı. Başkan Bezgin, toplantıda AK Parti Tekirdağ İl Disiplin Kurulu Başkanlığının ihraç belgesini basın mensupları ile paylaştı.


Başkan Salih Bezgin, “Sevgi Aksoy’un AK Parti’nin iç tüzüğüne aykırı davrandığını ve Belediye Meclis toplantısı öncesi yapılan grup toplantısında alınan kararın dışına çıkarak, belediye imar komisyonuna CHP’li üyelerin desteğini alarak girmesi tüzüğümüze aykırı davranmış ve bu durum il disiplin kuruluna taşınmıştır. Alınan kararın ardından İl Disiplin Kurulundan yapılan yazılı cevapta, Tekirdağ İl Disiplin Kurulunun ilgi, tarih ve sayılı kararları ile parti tüzüğümüzün 116.6 maddesi uyarınca 1 yıl süre ile geçici olarak ihraç cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” dedi.


İlçe Başkanı Salih Bezgin’in bundan sonra Sevgi Aksoy’un, Belediye Meclisinde AK Parti ile bağı olmadığını ve bağımsız olarak yoluna devam edeceğini kaydetti.




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