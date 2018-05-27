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27 Mayıs 2018 17:04

AK Partili Şentop: “27 Mayıs Türkiye’de sadece darbelerin değil, vesayetçi anayasal düzenin de başlangıç tarihidir”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 tarihinin Türkiye’de sadece darbelerin değil vesayetçi anayasal düzenin de başlangıç tarihi olduğunu belirtti.

AK Partili Şentop: “27 Mayıs Türkiye’de sadece darbelerin değil, vesayetçi anayasal düzenin de başlangıç tarihidir”

27 Mayıs 2018 17:04


AK Parti İstanbul Milletvekili ve Tekirdağ’dan 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 27 Mayıs 1960 darbesiyle birlikte Türkiye’de yeni bir sistemin geldiğini ve o sistemin adının ‘vesayetçi anayasal düzen’ olduğunu ifade etti. 2002’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin siyasetin alanını genişleterek vesayetçi sistemi gerilettiğini kaydeden Şentop, “27 Mayıs 1960, sadece Türkiye’de darbelerin başlangıç tarihi değildir; vesayetçi anayasal düzenin, paradigmanın başlangıcıdır. Daha sonraki darbeler hep bu sistem içi müdahalelerdir; sistem değiştirici değil. 2002’den bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti vaktinde siyasetin alanı genişletilerek vesayetçi sistem geriletilmiş, nihayet 15 Temmuz’da fiilen, 16 Nisan’da da hukuken tasfiye edilmiştir. Bugün o meş’um günlerin, darbenin yeni bir bilinçle hatırlandığı gündür” dedi.




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