AK Partili Şentop: “Seçim güzel bir havada geçiyor”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili adayı Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan 100 Mahallesi’ndeki Kadriye Nazif Gölge İlkokuluna gelerek 1390 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Şentop, "Ülkemize hayırlı olsun. Sabah erken saatlerden beri oy kullanma işlemlerini takip ediyoruz. Seçimler güzel bir havada geçiyor, sakin bir şekilde. Ufak tefek bazı şeyler dışında herhangi önemli bir sorun yok. Biz parti olarak sandık çevresi ve sandık mahalleri güvenliği sandık kurulunun yetkisindedir. Bununla ilgili 298 sayılı Kanun’un 82’nci maddesinde uzunca bir çalışma yaptık” dedi.

“Uyarı ve ikazlarda bulunduk”

Tekirdağ’dan sadece Hayrabolu ilçesinden bir şikayet geldiğini aktaran Şentop, “Bir partinin müşahit görevlisi arkadaşların müşahit kimliklerini boyunlarına astıklarına dair bir şikayetti. Biz de bu arkadaşlarımıza uyarı ve ikazlarda bulunduk. Çünkü müşahit kimliklerini siyasi partiler verdiği için partilerin amblemi üstünde bulunuyor. Bizler de parti amblemi ile sandıkların çevresine giremiyoruz, yasaktır. Dolayısı ile müşahit kartında da olsa kanunen yasaktır" diye konuştu.