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29 Kasım 2017 14:47

AK Partili Yel’den Çorlu temasları

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, partisinin Çorlu İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan program kapsamında Çorlu’da bazı ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Partili Yel’den Çorlu temasları

29 Kasım 2017 14:47


AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, S.S. Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı ve yöneticilerle görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden kooperatif başkanı Zeki Dobrucalı, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.


KOSGEB ile yeni sanayi sitesi ortak ve esnaflarını ilgilendiren çalışma yaptıklarını kaydeden Dobrucalı, “Sanayi esnafımıza KOSGEB tarafından ziyaretler gerçekleştirilerek KOSGEB’in destekleri anlatılıyor. Bu anlamda KOSGEB Müdürümüz Tolga Erkan’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bini aşkın esnafımıza gerek broşürlerle, gerekse yüz yüze ziyaretlerle KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi için ciddi bir çalışma ortaya konuyor. AR-GE ve inovasyon yapan firmaların yeni istihdam şartı ile çalıştıracağı 2 veya 4 yıllık üniversite mezunu çalışanının maaşının yüzde 60’ı KOSGEB destekleri ile karşılanabiliyor. Bu da yurtiçi ve yurtdışına iş yapan bünyemizdeki ortaklarımız için çok büyük bir katma değer katıyor. Hem nitelikli eleman ihtiyacı karşılanıyor hem de personel giderlerine pozitif katkı sağlayabiliyorlar” dedi.



“Esnafa ne yapsak azdır”


AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise, gerçekleştirilen çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, “Hükümet olarak esnafa desteğimiz devam ediyor. 2002’den bugüne kadar 1 buçuk milyon esnaf ve zanaatkar 70 milyar kredi kullandı. Özellikle sanayi kimliği ile ön plana çıkan Tekirdağ’ımızda esnaf üretiyor, istihdam sağlıyor, ekonomiyi ayakta tutuyor, unutulan sanatları yaşatıyor. Onun için esnafa ne yapsak azdır. Daha fazlasını da inşallah bütçe imkânlarıyla yapacağız” ifadelerine yer verdi.


Milletvekili Yel ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Çorlu Yeni Sanayi Sitesi esnafıyla görüştü. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Yel, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.




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