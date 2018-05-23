AK Partinin adayları bakan gibi karşılandı

Adaylar parti binasına gelişleri sırasında adeta bakan gibi karşılandılar.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti Tekirdağ Milletvekili adayı olarak gösterilen isimler Çorlu’ya gelerek ilçe binasında partililerle buluştu.

Parti binası önünde ellerinde Çorlu’muza hoş geldiniz yazılı pankart, çiçekler davul zurna ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandılar. Bakanların katıldığı programların bir benzeri şekilde Çorlu’da karşılanan AK Parti Tekirdağ Milletvekili adayları Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, Av. Kerim Atalay, Abdullah Öğe ve Av. Cem Karaca partililerinin yoğun sevgi gösterileri ile karşılandı. Milletvekili adayları bina önünde kendilerini bekleyen kalabalıkla tek tek tokalaştıktan sonra parti binasında düzenlenen toplantıya katıldı.