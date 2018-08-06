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06 Ağustos 2018 19:19

Akaryakıt istasyonunda unuttukları para çantası Iraklı aileye teslim edildi

Tekirdağ’da Iraklı aile, mola verdikleri akaryakıt istasyonunda içinde altın ve para bulunan çantayı unuttu.

Akaryakıt istasyonunda unuttukları para çantası Iraklı aileye teslim edildi

06 Ağustos 2018 19:19

Akaryakıt istasyonu işletmecisinin bularak polise bildirmesiyle çanta İstanbul’da aileye teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, turist olarak Türkiye’ye gelen Iraklı bir aile, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Mola sonrası İstanbul’a doğru hareket eden aile, istasyonda içinde para ve altın bulunan çantayı unuttu. Bir süre sonra yerde bir çantanın olduğunu fark eden akaryakıt istasyonu işletmecisi Mehmet Ali Şahin, çantanın içine baktığında para ve altın olduğunu gördü. Şahin, durumu Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çantada bin 250 euro, altın bilezik, bileklik, kolye ve 4 yüzük olduğunu tespit etti. Çantanın sahibini bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak çantanın İstanbul’da bulunan Iraklı aileye ait olduğunu tespit etti. Ekipler İstanbul’da bulunan aileyi bilgilendirdikten sonra unuttukları değerli eşyaları kendilerine teslim etti.




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