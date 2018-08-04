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04 Ağustos 2018 08:46

Akçay: "Kurallara uymayanları ihbar edin"

Malkara Av Hayvanları Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sadık Akçay, avcılık kurallarına uymayanların dernek yönetimine ihbar edilmelerini istedi.

Akçay:

04 Ağustos 2018 08:46


Malkara Av Hayvanları Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sadık Akçay "İlçemiz mahalle ve köylerdeki avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma pulu olmayan ‘Merkez Av Komisyon’ kararlarında verilen limitler dışında avlanan, sesli cihaz kullanan, çevreyi kirleten, gece ışıkta tavşan avı yapan, hasat zamanı biçerdöverlerde av tüfeği bulunduran, baraj ve göletleri kirleten, av sezonu açılmadan ava giden kişiler, Malkara Av Hayvanları Su Ürünleri Koruma Yaşatma Derneğimiz ve kolluk kuvvetleri tarafından takip edilecektir" dedi.


Akçay, "Aksi takdirde 4915 Sayılı Kanunda belirtildiği gibi ciddi cezalar uygulanacaktır. Avcılarımızın zor durumda kalmamaları için avcılık belgesi ve pullarını almalarını ve yanında taşımaları ve ayrıca belirtilen kurallara uymayanları derneğimize ihbar etmelerini önemle ifade etmek isterim" ifadelerini kaydetti.




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