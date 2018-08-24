Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 16:07

Akşam trafiğine kalmamak için yola çıktılar, trafik felç oldu

Kurban Bayramı tatilinden erkenden dönen tatilciler akşam trafiğine kalmamak için gündüz yola çıkınca trafik felç oldu.

Akşam trafiğine kalmamak için yola çıktılar, trafik felç oldu

24 Ağustos 2018 16:07


Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip, tatile çıkan bazı tatilcilerin dönüşleri devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan dönüşler bugün de devam etti. İstanbul’da akşam trafiğine kalmamak için sabah erkenden yola çıkan tatilciler kendisi gibi düşünen diğer tatilcilerle karşılaştı. Durum böyle olunca karayollarının bazı kesimlerinde trafik yine çileye döndü. Tekirdağ-İstanbul yolu erken dönüş yapan tatilcilerin uzun kuyruklarıyla yolları kitledi. Özellikle şehir merkezine şehir içindeki araçların da tatilcilere karışmasıyla trafik kuyruğu kilometrelerce uzadı.


Tekirdağ şehir merkezinde felç olan trafiğe karşı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç