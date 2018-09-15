Akü çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli adliyede

Tekirdağ'da bir baz istasyonundan akü çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde bulunana GSM şirketine ait baz istasyonundan hırsızlık olayı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarında yaptıkları titiz çalışma sonucu 34 RT 1417 plakalı bir aracın olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri elde ettikleri bilgiler doğrultusundan İ.G. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin alınan ifadesinde, hırsızlık olayında 2 arkadaşının daha olduğunu söylediği öğrenildi. Kimlikleri belirlenen ve İ.G. ile birlikte aküleri çaldıkları iddia edilen G.Z. ve E.A. da gözaltına alındı. G.Z. çaldıkları aküyü 2 bin 700 liraya sattıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan İ.G., G.Z ve E.A. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildikleri sırada adliyeye gelen şahısların yakınları gazetecilere tepki göstererek, gazetecilerin görüntü almalarına engel olmaya çalıştı.