Alaybey Mahallesi’nde Atatürk heykeli açılışı gerçekleştirildi

Alaybey Mahallesi’nde büyük coşku eşliğinde gerçekleştirilen açılışa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, CHP Malkara İlçe Başkanı Hülya Ertan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda Alaybey Mahallesi sakini katıldı.

"Bizim için en anlamlı açılış Atatürk heykeli açılışlarıdır"

Törende açılış konuşmasını Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul gerçekleştirdi. Atatürk heykeli açılışının en anlamlı açılış olduğunu ifade eden Başkan Yurdakul, "Kadir Başkanımızla birlikte birçok açılışa, birçok temel atma törenine katıldık. Çavuşköy Mahallemizde de bir Atatürk heykeli açılışı yapmıştık. Bizim için en anlamlı açılış, bu Atatürk heykeli açılışlarıdır. Bu ülkenin geleceğe emin adımlarla özgür, laik ve demokratik olarak yürümesini sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bugün onu şükran ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığımızı sadece heykel ve büst açılışları ile değil, yaşamımızın her anında göstererek, onun fikirlerini, onun duygularını anlayarak, onun çizdiği yoldan ayrılmayarak pekiştirmek zorundayız. Bizler görev süremizin yüzde 90’lık kısmını tamamladık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bağlı kurumları ve Malkara Belediyesi olarak, Malkara için mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalıştık. Bu 4,5 yılda Malkara altın çağını yaşadı. Görev süremiz boyunca ilçemizde birçok problemle karşılaştık. Buraları uzun yıllardır maalesef ki ihmal edilmiş. Ama bizler hiçbir bahanenin ardına sığınmadan var gücümüzle hizmet etmeye çalıştık. Her anlamda vatandaş odaklı hizmeti düşündük. Dokunmadığımız, hizmetimizin gitmediği hiçbir yer, hiçbir mahalle kalmadı. Görev süremiz boyunca Malkara için çalışmaya devam edeceğiz. Açılışımızın da hayırlı olmasını diliyor sevgiler ve saygılar sunuyorum" dedi.

"Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin kalbidir"

Atatürk heykellerinin manevi olarak çok değerli olduğunu vurgulayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tüm ilçelerimizde köy statüsünden mahalle statüsüne geçen bölgelerimizde yapıyoruz Atatürk heykellerini. Bu heykellerin maddi değeri çok değil ancak manevi değerini ölçecek bir rakam yok. Sabahları çocuklarımız evlerinden çıktığında karşılarında ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü görecekler ve onu her daim anacaklar. Onun bize verdiği cesaret ve umut tüm sıkıntıların üstesinden gelmemizi sağlayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin kalbidir. Ülkemiz ebediyen var olacaktır. O kalp de ebediyen atmaya devam edecektir. Görev süremizin başından bu yana 4 yıl 4 ay geçti. Bu süreç içerisinde 11 ilçemizde de hizmetler yaptık. Görev süremizin birinci döneminin tamamlanmasına da 241 gün var. 241 gün daha Malkara Belediye Başkanımız Ulaş Yurdakul ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Ulaş Başkanımız Malkara sevdalısı bir arkadaşımız. Malkara ile yatıp kalkıyor. Ben tüm Malkaralılara böylesine çalışkan bir başkan seçtikleri için teşekkür ediyorum. Malkara ilçemiz Hayrabolu ile beraber Türkiye’nin tarım ve hayvancılıktaki başkentidir. Bu güzel ilçemiz, bizim hizmet dönemimizde hak ettiği yatırımları almıştır, almaya da devam edecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle açılışını gerçekleştireceğimiz heykelin Alaybey Mahallesi sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar tarafından Atatürk heykelinin açılışı gerçekleştirildi.