Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Temmuz 2017 Dönemi 1. Birleşimi Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın başkanlığında toplandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı öncesinde 15 Temmuz’da şehit olan asker ve vatandaşlar adına saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından konu ilgili konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, “15 Temmuz’u halk engellemiştir, halkın demokrasiye olan bağlılığı engellemiştir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs Harekatına Güney Doğu’da vatanı savunan Mehmetçiklerden 15 Temmuz’da demokrasiyi savunan tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyoruz. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce iki önemli miras bırakmıştır. Birincisi kutsal kitap Kuran-ı Kerim, ikincisi de kendisinin sünnetleri. Miraslarının yolundan gidildiği takdirde hayatta başarılı olunacağını da belirtmiştir. Fakat Peygamberimizin hayatını kaybetmesinin ardından Müslümanlar çeşitli ayrılıklara düşmüşlerdir. Buna rağmen İslam dini bugünlere gelmiştir. IŞİD Terör örgütü yaptığı katliamları İslam dini adına yaptığını iddia ediyor. Ebedi Önderimiz Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini kurarken koymuş olduğu Laiklik ilkesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Kendisini rahmetle anıyoruz. İslam dini barış ve kardeşlik dinidir. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde siyahın beyazdan üstün olmadığını söylemiştir. Ölürken bile ağaç dikin diyen bir dini terörle bağdaştırmayı asla kabul etmiyorum. Bu duygularla başta ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna savaşan tüm gazilerimizi saygı, şehitlerimizi de rahmet ile anıyorum” ifadelerini kulandı.

Gündem maddeleri görüşüldü

Başkan Albayrak’ın konuşmasının ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz 2017 Dönemi 1. Birleşimi Toplantısında gündem maddeleri görüşülürken, komisyon raporlarına ait dosyalar da meclise sunularak karara bağlandı. Olağan Meclis Toplantısında ayrıca gündem konuları hakkında Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu üyeleri tarafından görüş bildirildi. Toplantı sonunda Başkan Kadir Albayrak Meclis Üyelerine teşekkür ederek, önerileriyle ilgili değerlendirme ve düşüncelerini iletti.