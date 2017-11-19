Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Tekirdağ
  •  » Albayrak: “Ata'mıza Ve Yöneticilerimize Yapılan Çirkin Ve Ahlaksız Saldırıları Şiddetle Kınıyorum”
19 Kasım 2017 20:36

Albayrak: “Ata’mıza ve yöneticilerimize yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türkiye’nin tarihine ve yöneticilerine yapılan saldırılara kınama mesajı yayınladı.

Albayrak: “Ata’mıza ve yöneticilerimize yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum”

19 Kasım 2017 20:36


Albayrak, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin yayımladığı kınama mesajında, “Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen Trident Javelin adlı NATO Tatbikatının son safhasında, tatbikatın ‘Karşıt Kuvvet’ ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yerleştirildiği, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye’nin 1951 yılından beri üyesi olduğu NATO’nun görevlileri tarafından tarihimizi ve yöneticilerimizi hedef alan saldırılar yapılması ilişkilerimize zarar vermektedir. Tarihimizi ve ülkemizin yöneticilerini hedef alanlar şunu bilmelidirler ki; Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, bağımsızlık ve milli egemenlik esaslarına dayanan güçlü bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, dehası ve erdemleriyle bütün dünyanın hayran olduğu büyük bir devlet adamıdır. 95 yıl önce emperyalist ülkelere karşı istiklal mücadelesi veren kahraman Türk Milleti, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da özgürlük ve tam bağımsızlık idealinden hiçbir zaman taviz vermeyecektir. Tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlık timsali olan yüce Türk Milletinin bir ferdi olarak ülkemize, Ata’mıza ve yöneticilerimize NATO görevlileri tarafından yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç