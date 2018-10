Albayrak: "Muhtarlık kurumu, demokrasimizin temel bir unsuru ve ilk basamağıdır"

Başkan Albayrak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Albayrak, mesajında, "Muhtarlık kurumu, demokrasimizin temel bir unsuru ve ilk basamağıdır. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, Osmanlı Sultanı II. Mahmut tarafından İstanbul nüfus sayımı dolayısıyla 19 Ekim 1829 yılında yayınlanan bir ferman ile kurulmuştur. Teşkilatın temelinin atıldığı 19 Ekim günü, Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin her yerinde halkımızla her zaman iç içe olan muhtarlarımız, görevlerini sevgi, fedakarlık ve üstün bir gayret ile yerine getirmektedirler. Vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sunan muhtarlarımız, aynı zamanda devletimizin gören gözü ve duyan kulağı durumundadırlar. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımıza değer veriyor, her yıl düzenlediğimiz çalıştaylarda onların istek ve önerilerini dinliyoruz. Tekirdağ'ın geleceğine yön veren proje ve yatırımlarımızı hazırlarken muhtarlarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alıyoruz. 'Sevdamız Tekirdağ' diyerek çıktığımız hizmet yolunda muhtarlarımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasimizde büyük önemi olan muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.